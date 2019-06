Cambio al vertice della Questura di Potenza. Arriva il Dirigente generale Isabella Fusiello

Arriva il nuovo Questore a Potenza dopo il trasferimento di Alfredo Anzalone in Sicilia.

Domani, lunedì 1°luglio, si insedierà il Dirigente generale Isabella Fusiello. Nell’ultimo periodo a fare le veci del Questore è stato il Primo Dirigente Salvatore Barilaro.

Fusiello, originaria di Andria, arriva da Roma dove ha preso servizio lo scorso gennaio presso la segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza lavorando insieme al Vicedirettore generale, il Prefetto Luigi Savina.

Prima dell’incarico a Roma ha svolto l’incarico di Questore di Trieste per 13 mesi. Da maggio scorso è stata incaricata dal capo della Polizia Franco Gabrielli, di monitorare e seguire l’esecuzione dei lavori e gli intoppi burocratici della istituenda Questura della provincia di BAT (Barletta-Andria-Trani).

Il nuovo Questore Fusiello si laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari ed è dal 1985 nell’Amministrazione della Pubblica sicurezza in qualità di Commissario della Polizia di Stato. Ha ricoperto il primo incarico presso la Scuola CAIPS di Abbasanta. Primo incarico in Questura a Nuoro poi il trasferimento alla Questura di Bologna con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Successivamente è stata chiamata a dirigere la Divisione Stranieri presso il Dipartimento della Polizia di Stato a Roma.

Dirigente della Polizia di Frontiera all’aeroporto di Bologna, vice Questore di Ferrara e Questore di Reggio Emilia sono solo alcune delle sue importanti esperienze della Fusiello.

– Claudio Buono –