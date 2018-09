Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Sapri. Il Capitano Calcagnile al posto di Zitiello

Il Capitano Michele Zitiello lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Sapri che aveva assunto nel settembre del 2015. L’Ufficiale è stato destinato ad un incarico più importante: guiderà la Compagnia di Genova Centro.

Al suo posto arriva il Capitano Matteo Calcagnile, che da oggi è il nuovo Comandante della Compagnia saprese. Il passaggio di consegne informale con il saluto alla stampa è avvenuto all’interno della caserma di via Kennedy. Per alcuni giorni un lavoro di affiancamento, da venerdì 21 settembre l’avvicendamento ufficiale.

“E’ stata un’esperienza molto significativa – ha commentato Zitiello – anche per lo scambio continuo di idee. Tutti i cittadini sono stati fondamentali per questa Compagnia, che ad oggi è una piccola punta di diamante del territorio. A loro vanno i miei ringraziamenti e alla stampa per la collaborazione. Questo è stato il mio primo incarico come Comandante di Compagnia, dunque il ringraziamento più grande lo devo a tutti i miei 90 carabinieri, preziosi collaboratori. Ne avrò sempre un bel ricordo”.

Il Capitano Calcagnile arriva dalla Compagnia di Gela, dove ha retto per due anni la Sezione Operativa e per uno il Nucleo Operativo e Radiomobile. 28 anni, romano di nascita, Calcagnile è pronto ad accogliere la sfida di coordinare una Compagnia che opera su un territorio poco popolato ma estremamente vasto. “Sulla scia del mio collega Zitiello, lavorerò affinchè questo presidio sia aperto alle esigenze dei cittadini – ha spiegato – Mi aspetto collaborazione da tutti e mi auguro che questo incarico sia intenso, come quello precedente. Sicuramente è una realtà più tranquilla rispetto a quella di Gela, nella quale mi sono trovato ad affrontare situazioni più difficili ma anche qui ci sarà molto da fare. Saranno sicuramente anni formativi dal punto di vista professionale, è un incarico che mi offre molte opportunità”.

– Marianna Vallone –