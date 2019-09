Cambio al vertice del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.Arriva il Colonnello Gianluca Trombetti

Sarà il Colonnello Gianluca Trombetti il nuovo Comandante Provinciale del Comando Carabinieri di Salerno. L’Ufficiale subentra al Colonnello Antonino Neosi, al vertice dell’Arma nel Salernitano dal 2016.

Quest’ultimo andrà a Roma per dirigere l’Ufficio storico dell’Arma dei Carabinieri.

Il Colonnello Trombetti, invece, arriva dall’8° Reggimento Carabinieri Lazio dove si è distinto per una brillante azione messa in campo in tutta la regione.

Trombetti incontrerà per un saluto la stampa salernitana il 16 settembre nella sala multimediale del Comando Provinciale di Salerno.

– Chiara Di Miele –