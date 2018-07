Calcio. Tra i primi acquisti del Valdiano l’attaccante Doukourè e il portiere Viscido

In casa Valdiano, a poco più di una settimana dall’inizio della preparazione fissata per il 6 agosto e preceduta da uno stage riservato agli under nati negli anni 1999, 2000 e 2001, la neo società della presidente Barbara Aumenta Sabia ha ufficializzato i primi acquisti.

In particolare l’unico reparto che sembra essere stato blindato è quello della porta con l’arrivo di Christian Viscido, 20 anni, lo scorso anno con l’Ebolitana in serie D dove ha fatto il secondo, e del giovane Francesco Tortora. Ma anche per il reparto avanzato c’è un nuovo innesto, quello dell’esterno Yaya Amare Doukourè, 21 anni, già ex Battipagliese nella stagione 2016/17 e reduce da una esperienza nell’eccellenza in Friuli.

Sul fronte uscite partiamo dagli under dove si registra l’addio di Casella svincolato, ma anche Ametrano, che ha giocato alcune gare nella passata stagione in eccellenza, ha fatto sapere di voler lasciare il club per accasarsi in un team che gli garantisca più spazio. Anche Prisciantelli non ha ancora sciolto la riserva e potrebbe lasciare il club azulgrana.

Intanto il direttore sportivo Paolo Vertucci sembra non preoccuparsi di questo ritardo nell’allestire l’organico a pochi giorni dall’inizio del ritiro. “Il nostro obiettivo – afferma – è quello di avere una rosa di 22 calciatori di cui ben 12 devono essere nella fascia under e sono certo che nello stage di mercoledì 1 agosto ci saranno anche i nati del 2002 su cui noi guardiamo con grande interesse. Per scelta non abbiamo voluto fare la juniores essendo partiti in ritardo e preferendo attrezzarci per la prossima stagione quando abbiamo intenzione di allestire una squadra in grado di partecipare agli Allievi Regionali. Nel frattempo cercheremo delle sinergie senza contrapporci con le scuole calcio del territorio. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le risorse locali per poter avere una squadra del territorio, altrimenti il progetto può anche non avere seguito. Di certo sono fondamentali le strutture sportive idonee e per questo seguiamo con fiducia l’iniziativa del sindaco di Teggiano Di Candia, il quale ci ha assicurato la realizzazione di un nuovo impianto. Senza strutture non si va da nessuna parte. Con un impianto idoneo potremo puntare in tre anni al salto in serie D”.

– Gerardo Lobosco –