Calcio. Per il Valdiano buona la prima al “Vertucci” di Teggiano. Umiliata la Battipagliese battuta 3-0

Per il Valdiano il ritorno dopo oltre due anni sul campo amico del “ Vertucci” di Teggiano, dopo tanto peregrinare sui campi della vallata, per una gara ufficiale del campionato di eccellenza (l’ultima risaliva alla stagione travagliata che culminò con una rocambolesca salvezza ai play out a spese della Scafatese) è stato salutato con una importante affermazione.

E miglior approccio non poteva esserci per la nuova società capeggiata dalla presidente Barbara Aumenta Sabia e dal neo trainer Salvatore Nastri, che far coincidere il ritorno nell’impianto in terra battuta di via Castagneto, con una vittoria roboante a spese di una nobile del calcio della Campania come la Battipagliese. I ragazzi in casacca azulgrana hanno dato una lezione severa ai bianconeri della Piana del Sele, infliggendo un pesante passivo.

Al triplice fischio è stato sancito il 3-0. Un punteggio maturato nella prima frazione grazie alla doppietta di Coquin e alla rete di Doukourè, e che avrebbe potuto essere più ampio, ma tanto basta per mettere in cascina tre punti pesanti che potranno essere utili in seguito in chiave salvezza, traguardo questo che resta il vero obiettivo da centrare. E se il Valdiano può godersi questo inizio niente male, chi deve cominciare a preoccuparsi è proprio la Battipagliese che dopo due turni è ancora ferma al palo di partenza.

Neanche il tempo di meditare in casa del Valdiano per questa bella affermazione che mercoledì si ritorna di nuovo in campo per l’andata degli ottavi di Coppa Italia. Si va sul campo della Palmese dell’ex tecnico Criscuolo, mentre domenica per il campionato altro turno casalingo sempre al “Vertucci” di Teggiano dove arriva la Polisportiva Santa Maria, del tecnico Egidio Pirozzi, che come il Valdiano si presenta a quota 4 punti in classifica.

– Gerardo Lobosco –