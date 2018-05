“Caggiano nel cuore”.Un’iniziativa per Enti,associazioni e cittadini che hanno dato lustro alla comunità

Il Comune di Caggiano, per incrementare e promuovere le attività di connessione con altri Enti, Associazioni e cittadini di altre fasce di età, insieme al Centro Sociale Anziani, ha istituito il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore” rivolto a coloro che, attraverso la loro opera nel campo del lavoro in ogni sua espressione, della cultura, delle arti, della scienza, dello spettacolo, dell’assistenza, della filantropia e dello sport diano o abbiano dato lustro a Caggiano o alla comunità dei caggianesi.

La proposta di conferimento del riconoscimento può essere avanzata da Enti, Associazioni o singoli cittadini, residenti o non residenti, in forma scritta non anonima, con allegato il curriculum vitae del candidato proposto ed i relativi recapiti per contattarlo.

Il deposito delle proposte deve avvenire entro e non oltre il 31 maggio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caggiano oppure presso la sede del Centro Sociale Anziani. Successivamente, un’apposita Commissione individuerà, sulla base delle segnalazioni pervenute, il beneficiario o i beneficiari del riconoscimento.

Del premio verranno insigniti, negli anni successivi, anche i cittadini residenti che compiranno il 100esimo anno di età, oppure saranno ospiti illustri in occasione di cerimonie, manifestazioni o ricorrenze ufficiali.

Con successiva comunicazione si fornirà il nome del prescelto, nonché la data e il luogo di consegna del riconoscimento.

– Maria De Paola –