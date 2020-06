Domani, giovedì 18 giugno, in diretta streaming a partire dalle ore 12.15 sui canali social della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro si terrà l’evento “Focus Imprese”, tappa di avvicinamento alla maratona virtuale della manifestazione in programma nei giorni 25, 26 e 27 giugno, promossa da Centro Studi Super e organizzata dal Gruppo Stratego con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro.

Il “Focus Imprese”, realizzato in collaborazione con il consorzio ASI Salerno – Area per lo Sviluppo Industriale, approfondirà il tema della nascita, consolidamento e crescita di iniziative imprenditoriali sul territorio, dal punto di vista di chi opera nel settore della formazione e della didattica e di chi si occupa di incentivi per le imprese. L’obiettivo è stimolare l’autoimprenditorialità, con un’attenzione particolare ai giovani, alle donne e alle persone in cerca di occupazione.

Introdotto dal responsabile dell’organizzazione della Borsa Antonio Vitolo e moderato dal giornalista, nonché direttore del Quotidiano Super Sud, Fabio Amendolara, l’evento si aprirà con i saluti introduttivi di Giovanni D’Avenia, Fondatore di Centro Studi Super Sud. A seguire sono previsti gli interventi di Valeria Fascione, Assessore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione della Regione Campania, Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI Salerno, Alex Giordano, Direttore scientifico del programma di ricerca/azione Societing 4.0 dell’Università Federico II di Napoli, Monica Inserra, Presidente di FoLCam – Associazione FormaLavoro Campania, Roberto Ungaro, Organizzazione e sviluppo risorse umane Invitalia, Luigi Bruni, Incentivi e innovazione area occupazione Invitalia, Alessandro Stochino, Amministratore Resman srl e Professore al Politecnico di Torino, e Demetrio Cuzzola, Consigliere Camera di Commercio di Salerno e Presidente Unimpresa.

– Paola Federico –