Basilicata in Marcia per la Cultura.Presentato in Regione accordo che vede protagonisti giovani e scuola

E’ stato presentato questa mattina in Regione, a Potenza, il programma 2019/20 dell’Accordo “Basilicata in Marcia per la Cultura” che prevede il coinvolgimento di tutte le scuole lucane di ogni ordine e grado.

L’Accordo è stato sottoscritto dalla Regione Basilicata, dall’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, dall’UNICEF, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Associazione Comuni Italiani, dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dal Garante dell’Infanzia e da oltre 40 partners. Vede protagonisti i giovani e la scuola per promuovere stili di vita più sani, corretti e armoniosi e diffondere un modello di sviluppo economico etico e sostenibile, incentrato sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Durante la conferenza stampa sono stati illustrati azioni ed eventi previsti per quest’anno, con al centro gli allievi di tutte le scuole di ogni ordine e grado che dovranno condurre il viaggiatore contemporaneo alla scoperta di tutti i 131 paesi: un patrimonio di inestimabile bellezza, che aspetta solo di essere valorizzato, su cui puntare per fermare lo spopolamento e l’emigrazione giovanile e creare nuove opportunità occupazionali.

L’Accordo di Programma, in particolare, prevede per l’anno scolastico 2019-2020 “Laboratori Emozionali” e la creazione di un Video-Art degli itinerari emozionali realizzati dagli alunni, attraverso i quali potranno raccontare le bellezze del proprio borgo e valorizzarne la storia e le tradizioni.

– Antonella D’Alto –