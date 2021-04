Differenza Donna, ONG nata nel 1989 per prevenire, contrastare e far emergere la violenza maschile contro donne, bambine e bambini, propone nell’area geografica di Lazio e Campania un

Corso di formazione rivolto a Operatori Servizi Sociali, personale delle Forze dell’Ordine, Psicologi, Avvocati, esponenti della Magistratura, operatori di Centri Antiviolenza e Case Rifugio, giornalisti, con l’obiettivo di fornire strumenti di analisi socio-culturale, approfondimenti giuridico-istituzionali a livello nazionale e internazionale, in tema di violenza assistita e di femminicidio.

Tra gli scopi del corso anche quelli di esaminare la pratica di accoglienza e di accompagnamento nella elaborazione del trauma dei minori e delle minori e di presentare e comparare buone pratiche esistenti nel sostegno ai minori vittime di violenza assistita e agli orfani e alle orfane di femminicidio al fine di implementarne le linee guida.

È articolato in 10 Moduli con docenze frontali e con metodologia interattiva. Si svolgerà su piattaforma online. Il calendario del Corso è previsto per i mesi di maggio e giugno ogni giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30. La frequenza è obbligatoria per il 70% e vi è un riconoscimento di crediti formativi per avvocati.

La partecipazione al Corso è a titolo gratuito.

E’ possibile iscriversi entro il 7 maggio scrivendo a dammilamano@differenzadonna.it.

