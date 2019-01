Azienda Sanitaria di Potenza. In arrivo 57 nuove ambulanze per il Dipartimento Emergenza Urgenza-118

57 nuove ambulanze andranno a rinnovare il parco automezzi del Dipartimento Emergenza Urgenza (DEU-118) dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Viva soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Commissario dell’ASP Chiarelli e dal Direttore del DEU-118 Colarusso.

“L’acquisto delle 57 nuove ambulanze rappresenta un momento importantissimo per le attività del 118 – dichiara Colarusso – certamente daranno un fondamentale contributo al miglioramento delle prestazioni sanitarie di emergenza/urgenza necessarie all’utenza”.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla forte intesa e collaborazione che si è stabilita tra la Direzione dell’ASP, la Regione Basilicata, la Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) e il DEU-118 che ha consentito, in tempi rapidi, di giungere alla definizione di questo importante progetto.

“Intenso il lavoro svolto in questi ultimi tre anni di Direzione – sottolinea il Colarusso – che ha portato ad un significativo miglioramento delle performance del 118 della Basilicata, in modo particolare si evidenzia il netto miglioramento dell’intervallo allarme/target passato dai 33 minuti del 2015 ai 24 del 2018. Per raggiungere questi risultati gli operatori del 118 hanno profuso un grande impegno e non pochi sono stati i sacrifici. A tutti loro la mia gratitudine e riconoscenza”.

