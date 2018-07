Autostrada A2 del Mediterraneo. L’Anas rimuove tutti i cantieri in vista dell’esodo estivo

Per consentire un esodo estivo tranquillo e senza disagi alla circolazione, sono stati rimossi dall‘Anas i cantieri attivi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo.

Fino agli inizi di settembre, periodo in cui si registra un notevole aumento dei flussi veicolari diretti verso le località di mare, l’Autostrada A2 è percorribile in entrambe le carreggiate (su due e tre corsie per senso di marcia) lungo l’intero tracciato di circa 432 km, con 150 km di carreggiata con nuova pavimentazione.

Recenti interventi di nuova pavimentazione con tappeto drenante sono stati eseguiti in Calabria e in Campania, sui tratti tra Salerno e San Mango Piemonte, Eboli e Battipaglia e tra Padula e Lagonegro.

Le attività di manutenzione programmata riprenderanno a settembre e rientrano nel Piano organico varato nel 2016 per garantire agli utenti dell’autostrada i migliori standard qualitativi con un continuo innalzamento della sicurezza e del confort di viaggio.

