Da sempre vicini ai proprio clienti, le Autolinee Curcio hanno deciso di premiarli con delle speciali offerte.

Sono già attive le promozioni per le corse da e per Roma, Toscana e Umbria. In particolare sarà possibile acquistare i titoli di viaggio “basic” o “smart” a prezzi scontati dal 10 al 33%.

Le offerte sono attive solo per acquisti online o presso le biglietterie autorizzate.

Gli sconti sono variabili a seconda del giorno in cui s viaggia.

– Paola Federico –