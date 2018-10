E’ stato attivato a Vietri di Potenza lo “Sportello Informativo” del Laboratorio di Comunità “Lab.Proge.Pa. – Laboratorio di Progettazione Partecipata”, nella ex sede comunale in Piazza dell’Emigrante. Lo sportello, aperto il lunedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 20, ma disponibile su prenotazione in giorni ed orari diversi, intende rispondere ai bisogni sociali del territorio, attraverso nuovi strumenti finalizzati a rinforzare le conoscenze sulle opportunità di occupabilità di giovani disoccupati e inoccupati e alla promozione del benessere psico-fisico di donne di ogni età e condizione.

Lo sportello è un punto di accesso aperto a tutti i cittadini interessati ad ottenere un supporto informativo e consulenziale per la definizione del proprio profilo professionale; promuove, inoltre, percorsi di Orientamento al Lavoro ed offre un pacchetto di prestazioni per il benessere della persona, tra cui il Centro di Ascolto, con interventi di politiche attive del lavoro, sociali e per la salute. In questa prospettiva si inserisce il percorso formativo organizzato dal CSV Basilicata “Formare per crescere nel Volontariato” rivolto ai volontari ed agli operatori della Rete Sociale di Vietri di Potenza, costituita dalle Associazioni che supportano il Lab.Proge.Pa. – Sirio, Famiglie in Cammino, Protezione Civile, Fidet Coop Basilicata, Avis, Agio, Croce Rossa e dall’Amministrazione Comunale di Vietri di Potenza.

L’intervento formativo sviluppa tematiche proprie del laboratorio: emergenze sociali nell’Ambito Socio- Territoriale n.3 (Marmo Platano Melandro), ruolo del volontariato nella prevenzione delle emergenze sociali; essere volontario: gestione delle proprie emozioni. Il corso ha avuto inizio venerdì 19 ottobre con l’introduzione della dott.ssa Felicia D’Anna, Responsabile Formazione del CSV Basilicata, alla presenza del sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, del consigliere comunale Antonietta Montesano e dei rappresentanti della Rete Sociale.

Il sindaco, rivolgendosi ai numerosi giovani partecipanti al corso, ha ribadito l’importanza della formazione nella gestione delle attività sociali, nella consapevolezza che solo con l’adeguata preparazione si può intervenire per la prevenzione delle emergenze sociali. Il percorso proseguirà con altri 5 incontri (settimanalmente il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30) fino al 30 novembre. Parallelamente inizierà da giovedì 25 ottobre il laboratorio di orientamento “pensarEagire il futuro” a cura della psicologa dott.ssa Vania Labriola, aperto a tutti coloro che hanno fatto la prenotazione. Per informazioni basta contattare a pagina Facebook “Laboratorio di Comunità Lab. Proge. Pa.“o telefonare al numero 3429708398.

– Paola Federico –