Atena Lucana: litiga con la compagna e ingerisce sostanza tossica. Ricoverato in ospedale

Attimi di paura oggi pomeriggio in località Taverne ad Atena Lucana Scalo per quanto accaduto ad un cittadino di nazionalità indiana che risiede nella frazione del paese.

Per cause in corso di accertamento il 44enne, che abita insieme alla compagna e ai figli, avrebbe ingerito una sostanza tossica utilizzata per disinfettare. Pare che l’insano gesto sarebbe scaturito da una lite con la convivente.

I vicini hanno allertato i sanitari del 118 che, giunti sul posto e resisi conto delle sue condizioni, lo hanno prontamente trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

L’uomo, dopo aver ricevuto le cure del caso dai medici del Pronto Soccorso, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –