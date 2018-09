Atena Lucana: all’Adra Academy un corso di formazione per chef sulle modalità di cottura

Il team di Adra Solutions è un gruppo di professionisti che porta la qualità e il gusto presso le vostre tavole con linee food di altissimo pregio.

Per chi ha fatto della propria professione di ristoratore una missione, il 18 e il 19 settembre, dalle ore 15 alle 18.30 si svolgerà presso l’Adra Academy, situata in contrada Fuorchi di Atena Lucana, un corso di formazione avanzato gratuito per chef sui temi della cottura a basse temperature, sottovuoto, in barattoli e dell’oliocottura.

Un’occasione unica per chi ha voglia di scoprire le tecniche più moderne per cucinare in modo sano, innovativo e con cibi di elevatissima qualità.

Saranno presenti all’evento in qualità di relatori Gaetano Ragunì, chef e general manager della NIC e Diego Sigismondi, chef e Capoarea Orogel.

Gli chef interessati al corso dovranno presentare la propria prenotazione presso la segreteria Adra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente Emiliano Perillo al numero 334/5322466 oppure all’indirizzo e-mail emilianoperillo@live.it.

– Maria De Paola –