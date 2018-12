Approvato Piano Ospedaliero,salvo il Punto Nascita di Polla. De Laurentiis e Mandia:”Risultato notevole”

Ieri il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato l’approvazione da parte del Ministero del nuovo Piano Ospedaliero definitivo, che prevede una programmazione equilibrata che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela il diritto alla salute dei cittadini. Polla e Sapri sono inseriti come Dea di I livello e il Piano prevede anche l’assunzione di personale e la stabilizzazione di centinaia di precari.

Oggi il primario del Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, Francesco De Laurentiis, è andato in Regione per una riunione riguardo alla questione del Punto Nascita. Per avere maggiori dettagli su questo incontro, come spiegato dallo stesso primario, bisognerà aspettare fino a venerdì.

“Ho ultimato un incontro in Regione anche se dovrò incontrarmi di nuovo con la dottoressa Guida nei prossimi giorni – commenta De Laurentiis – sicuramente il riconoscimento come I livello ci nobilita e pone le basi per un’implementazione organizzativa del presidio ospedaliero di Polla. Il tempo dimostrerà lo stato dell’arte”.

“Il Punto Nascita rimane aperto e Polla diventa Dea di I livello per cui aumentano le prestazioni che offre alla popolazione. Ritengo che sia un risultato notevole – aggiunge il Direttore sanitario Luigi Mandia – L’ufficialità è stata data ieri con un comunicato della Presidenza della Regione Campania”.

– Annamaria Lotierzo –

Articolo correlato:

17/12/2018 – Approvato piano ospedaliero della Regione Campania. Buone speranze per i Punti Nascita di Sapri e Polla