“Dopo un lavoro di approfondimento, di discussione, di confronto serrato con le strutture centrali del Ministero è stato approvato il Piano Ospedaliero definitivo della Regione Campania. A un decennio dal vecchio Piano che prevedeva tagli drammatici di strutture e chiusure di interi ospedali, viene approvata una programmazione ospedaliera equilibrata, seria e rigorosa che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela fino in fondo del diritto alla salute dei nostri concittadini”.

A dichiararlo è il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca dopo l’incontro oggi a Roma dove ha sottoposto al Ministro della Salute Giulia Grillo il Piano Triennale di fuoriuscita dal Commissariamento. Una conquista che lascerebbe presagire la concessione della deroga per i Punti Nascita degli ospedali di Polla e Sapri.

“Il nuovo Piano Ospedaliero tra l’altro, prevede come già richiesto in deroga dalla Regione ad aprile scorso, i Punti Nascita di Sapri, Polla e Piedimonte Matese, inseriti in Dea di I livello. Quello di oggi e’ un passaggio di straordinario valore che consente di definire in pochi giorni, il Piano dettagliato per l’assunzione del personale e la stabilizzazione delle centinaia di precari in attesa da anni e anni” ha spiegato De Luca.

Nel corso di questa giornata, prima della riunione del tavolo tecnico che ha approvato il Piano Ospedaliero, si è svolto l’incontro tra la delegazione della Conferenza delle Regioni e il Ministro della Salute in vista della riunione che ci sarà nei prossimi mesi per la definizione del Patto per la Salute che servirà a definire l’intesa tra Governo e Regioni sulla programmazione sanitaria.

Lo scorso novembre, l’Assessore regionale Corrado Matera aveva comunicato che erano necessari dieci giorni per poter presentare un Piano completo necessario che di fatto avrebbe portato anche al potenziamento dell’ospedale. Potenziamento che, secondo le ultime notizie, ci sarà insieme alla deroga per il Punto Nascita.

“Nel corso dell’incontro con il Ministro – continua De Luca – tra le varie cose, abbiamo sottolineato l’elemento di novità che la Campania ha prodotto venerdì scorso con l’invio del Piano Triennale necessario per il superamento del Piano di Rientro. In un clima di serenità e rispetto, ispirato alla concretezza e a valutazioni di merito, il Ministero si è riservato di valutare questo elemento di novità intervenuto venerdì scorso”.

A fronte di questo risultato il Presidente De Luca ha rivolto il proprio ringraziamento all’intera struttura tecnica della Regione Campania, ai dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere per la collaborazione assicurata e per l’importante lavoro di svolta e riorganizzazione pienamente in corso nella sanità campana, ormai risanata sul piano finanziario.

“E’ acquisito, per il 2017 – aggiunge De Luca – un punteggio nella griglia Lea pari a 152 punti che rappresenta un incremento che ha dell’incredibile di quasi 50 punti in relazione al 2015. Con questo spirito di concretezza e rinnovamento proseguirà il lavoro nei prossimi mesi, per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e delle famiglie”.

– Claudia Monaco –