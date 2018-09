Non ce l’ha fatta Teresa Marotta, l’80enne di Roccagloriosa che ieri pomeriggio è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Campagna.

L’anziana viaggiava a bordo di una Ford Focus insieme al genero e ad altri familiari di ritorno da Avellino, dove per cause naturali era venuto a mancare il figlio. Per cause in corso di accertamento l’auto ha sbandato andando a sbattere contro il guardrail. I sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti si sono subito resi conto che le condizioni dell’anziana erano più gravi. Trasportata all’ospedale di Eboli, qui è morta nella notte nel reparto di Rianimazione.

La salma dell’80enne si trova nell’obitorio dell’ospedale in attesa del medico legale che dovrà effettuare l’esame esterno.

La Ford Focus è stata invece sequestrata e su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, agli ordini dell’Ispettore Capo Antonio Quaranta, che ieri pomeriggio erano intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

Sconvolta dal dolore la comunità di Roccagloriosa per la tragica vicenda che ha coinvolto Teresa Marotta, già tristemente addolorata per la morte del figlio.

– Chiara Di Miele –

