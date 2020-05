Saranno avviati a giugno i cantieri forestali in Basilicata.

A darne notizia questa mattina è stato l’assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli.

Fanelli ha incontrato i rappresentanti dei sindacati del settore, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, alla presenza del dirigente dell’Ufficio foreste e Tutela del territorio del dipartimento, Giuseppe Eligiato, del dirigente generale del Dipartimento, Donato Del Corso e dell’amministratore unico del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio.

“Nonostante un bilancio regionale che dispone di meno risorse – ha spiegato Fanelli ai sindacati – abbiamo fatto uno sforzo notevole di reperire 15 milioni di euro per il primo stralcio dei lavori per far partire i cantieri. Pur in presenza di ristrettezze economiche abbiamo mantenuto l’impegno anche nel reperire fondi per pagare le spettanze per gli anni scorsi“.

Inoltre sono stati acquistati dispositivi di sicurezza da fornire ai lavoratori. Le squadre di lavoro saranno composte da massimo 10 persone.

– Claudia Monaco –