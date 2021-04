Alta Velocità. RFI ipotizza una fermata tra Atena e Sala Consilina, Pellegrino: “Ora occorre cautela”

Il Vallo di Diano potrebbe avere una fermata dell’Alta Velocità tra Atena Lucana e Sala Consilina.

E’ quanto emerge da uno studio di fattibilità predisposto da Reti Ferroviarie Italiane e trasmesso dal Ministro Enrico Giovannini al Parlamento.

Il progetto di Rete Ferroviaria Italiana, si ricorda, ha individuato anche il Vallo di Diano come percorso per i treni veloci verso Basilicata, Calabria e Sicilia. L’amministratrice delegata Vera Fiorani, infatti, ha presentato in Parlamento quello che potrà essere il futuro tracciato di Alta Velocità/Alta Capacità Salerno Reggio Calabria. La linea attraverserebbe il Vallo di Diano e vedrebbe così applicato il principio del tracciato autostradale con relativa stazione.

Nelle scorse settimane, inoltre, è stato dato l’ok dalla Comunità Montana al progetto riguardo il passaggio. Circa la presenza di una stazione, invece, erano solo state avanzate ipotesi. L’ipotesi, ora, tramite un primo step progettuale, potrebbe diventare realtà.

Cautamente ottimista sulla notizia il consigliere regionale Tommaso Pellegrino: “Questo è un primo passo – ha affermato – ma occorre attenzione massima perché siamo all’inizio. Stiamo seguendo tutto il percorso per fare in modo di mantenere questa ipotesi operativa con il Governo”.

Il consigliere Pellegrino, inoltre, nei giorni scorsi ha incontrato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Teresa Bellanova: “Si è parlato di Alta Velocità – ha affermato – ma anche di messa in sicurezza e potenziamento dei trasporti su ferro nel nostro territorio”.

Nei prossimi giorni, invece, incontrerà Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

“Si avvierà ora l’interlocuzione con le Commissioni parlamentari – conclude – ma è necessaria senz’altro una sinergia univoca tra tutte le parti coinvolte, inclusa la Regione, per portare a casa un risultato storico importante”.

Le nuove fermate dell’Alta Velocità sarebbero Salerno, Atena Lucana/Sala Consilina, Praja, Cosenza e Lamezia.

– Claudia Monaco –