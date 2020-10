Alla Socrates di Sala Consilina il corso di formazione professionale per “E-Commerce Specialist”

L’Ente di Formazione Impresa Sociale Europelife Coop, a R.L., costituito in ATS con il Centro Fisioterapico Cilento srl, Socrates Società Cooperativa, PFORM srl, Scuola di Alta Formazione Salvatore Peluso srl, CNA Salerno, organizza con la collaborazione dei partner due edizioni corsuali per “Web Accessibility Expert” per 8 allievi ciascuno, della durata di 200 ore e successivi 3 mesi di tirocinio extracurriculare.

Il Progetto “Digital Skills For The Future”, in coerenza con l’Avviso Pubblico “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”, è stato progettato ed elaborato per realizzare un programma articolato di interventi formativi, indirizzato a Giovani NEET, residenti nelle regioni del Mezzogiorno, in grado di innalzare l’offerta e la qualità della formazione nel settore ICT e di far fronte alla crescente richiesta di competenze digitali e figure professionali specializzate su tutto il territorio nazionale. L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di “E-Commerce Specialist” una figura professionale esperta degli standard, delle tecnologie e delle attività correlate al commercio elettronico.

Competenze in uscita:

Progettare un sito di e-commerce in linea con la mission e il prodotto dell’azienda; Individuare azioni di promozione del sito di e-commerce che risultino coerenti con le strategie aziendale; Sviluppare tecniche di e-commerce; Identificare e sviluppare tecniche di networking; Operare nel rispetto del quadro normativo di riferimento e nel rispetto del cliente. Durata e articolazione del percorso

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 200 ore, suddivise secondo le seguenti modalità di svolgimento delle attività didattiche:

Modulo 1 – L’E-Commerce e l’impatto sull’azienda (Durata 30 ore);

Modulo 2 – Il Web Design per l’E-Commerce: creazione, gestione e ottimizzazione del sito (Durata 60 ore);

Modulo 3 – La definizione e realizzazione del progetto di E-Commerce (Durata 55 ore);

Modulo 4 – Elementi di Digital Marketing per l’E-Commerce (Durata 55 ore).

Al termine delle 200 ore di lezione d’aula frontale e/o mediante teleformazione sincrona si svolgeranno tre mesi di tirocinio presso aziende convenzionate. Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2021 e si concluderà entro il mese di luglio 2021. La partecipazione al percorso è gratuita ed è prevista per i partecipanti un’indennità di tirocinio di 500 euro lordi mensili.

I 16 destinatari, suddivisi in due edizioni corsuali da 8 allievi, dovranno essere giovani NEET (Not in Education, Employment or training), ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. Lgs.150/2015 del 14 settembre 2015; b) non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione; c) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso; d) siano iscritti al Programma Garanzia Giovani; e) abbiano residenza in una delle Regioni cd “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) e in una delle Regioni cd. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Per questo progetto specifico che non siano già impegnati in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani; siano in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II grado ovvero di titolo di studio/qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4, acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale; posseggano conoscenze di base di elementi di informatica e di Lingua inglese. Il possesso contestuale di tutti i requisiti è condizione di ammissibilità alla partecipazione al percorso formativo. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il candidato dovrà presentare alla Segreteria dell’Ente Partner PFORM S.r.l. A.P.L., che coordinerà le attività di selezione, la documentazione di seguito indicata:

Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando, nel quale il candidato autocertificherà il titolo di studio posseduto ed i requisiti di cui al punto 3) del Bando da scaricare nell’apposita sezione dei siti: www.pform.it, www.europelife.it, www.socratesformazione.org; fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; curriculum in formato europeo (europass) datato e sottoscritto;

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere inviata all’indirizzo pec pform@legalmail.it o in alternativa consegnata a mano c/o PFORM srl VIA SAN LEONARDO – 84131 SALERNO. Le domande dovranno pervenire entro le ore 17,00 del 26 novembre 2020. La modulistica è disponibile presso la Segreteria dell’Ente (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00) ed è scaricabile dai siti di cui sopra. Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei requisiti di accesso alle attività formative ed in particolare: residenza, titolo di studio, età, stato di occupazione, disoccupazione o inoccupazione ed iscrizione al Programma Garanzia Giovani. In caso pervenissero domande superiori a 16 si procederà ad una selezione. La stessa si svolgerà a distanza attraverso una specifica piattaforma telematica e verterà sulla valutazione dei titoli posseduti (titolo più attinente al percorso formativo, voto conseguito) e su un colloquio orale finalizzato alla verifica del possesso delle attitudini e delle competenze richieste dalla figura professionale in uscita. Al termine delle selezioni si procederà con la redazione delle graduatorie relativa alle due edizioni. Il calendario delle prove di selezione e l’elenco degli idonei ammessi alla selezione saranno pubblicati sul sito www.pform.it a partire dal 3 dicembre 2020. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a controllare personalmente le comunicazioni riportate nel sito a pena di esclusione. Le selezioni si svolgeranno mediante la piattaforma telematica a partire dal 9 dicembre, secondo le modalità ed il calendario pubblicato sullo stesso sito, senza ulteriori avvisi.

Le attività formative si svolgeranno a partire da gennaio 2021 e si concluderanno (compreso il tirocinio extracurriculare) entro 8 mesi dal loro avvio. Le attività formative saranno erogate dai seguenti Enti di Formazione Professionale accreditati: per l’edizione I, IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L. – Largo 4 agosto 1943 n. 4 84025 Eboli – per l’edizione II, SOCRATES SOC. COOP. – Via San Rocco – Località Stradella, 84036 Sala Consilina. Fino a quando resteranno in vigore le normative restrittive emanate per far fronte all’emergenza Covid-19 la formazione sarà erogata in modalità teleformazione sincrona mediante la piattaforma telematica. I tirocini si svolgeranno al termine delle 200 ore di formazione presso aziende convenzionate. La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste.

Qualora pervenga un numero pari o inferiore a 16 domande in possesso dei requisiti richiesti, sarà pubblicato sui siti www.pform.it, www.europelife.it, www.socratesformazione.org, entro le ore 12:00 del 9 dicembre l’elenco dei destinatari ammessi ai percorsi formativi. L’elenco sarà redatto secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e in sub-ordine le preferenze espresse. Ciascuna edizione corsuale verrà avviata solo al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsti. Qualora pervenga un numero superiore a 16 di domande in possesso dei requisiti richiesti, l’esito della selezione e la graduatoria degli ammessi sarà redatta in base al punteggio ottenuto in esito alla procedura selettiva. A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di preferenza in base al criterio della minore età anagrafica del candidato. L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà pubblicato sui siti di cui sopra entro le ore 17:00 del 15 dicembre.

