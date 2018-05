E’ andato nelle mani di Renato Auleta, titolare della Concessionaria Cosilinauto di Sala Consilina, il “Premio Imprese Storiche Salernitane” per i 50 anni di attività istituito dalla Camera di Commercio di Salerno e destinato alle aziende che hanno una storia di lunga durata in termini di tempo e di contributo allo sviluppo economico del territorio in cui operano.

Ieri pomeriggio la cerimonia di premiazione si è tenuta nel Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, del vicepresidente Giuseppe Gallo, del giornalista Oscar Giannino, del Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico. La consegna del Premio, realizzato con il contributo della Banca Monte Pruno, è stata preceduta dal dibattito dal titolo “Giornata dell’Economia“, l’iniziativa annuale con cui il sistema camerale presenta e analizza i dati economici sugli andamenti e le modifiche della struttura imprenditoriale, occupazionale e professionale locale.

Renato Auleta, che ha ereditato la concessionaria Alfa Romeo da suo padre, rappresenta l’esempio di imprenditore legato al proprio territorio e alle proprie radici, che ha sempre puntato sullo sviluppo economico e commerciale della sua Sala Consilina, senza perdere di vista la possibilità di crescere anche oltre i confini territoriali. Emozionato per il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Camera di Commercio salernitana, Renato è stato accompagnato all’evento dai suoi figli, Josè e Anthony, che lo affiancano anche nella gestione dell’attività.

“Sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento, – ha dichiarato Renato Auleta – abbiamo iniziato 50 anni fa, con mio padre e la sua concessionaria Alfa Romeo, e oggi io porto avanti l’attività di famiglia insieme ai miei figli, cercando di dare sempre il meglio e di soddisfare tutti i nostri clienti che continuano a dimostrarci affetto e fiducia“.

