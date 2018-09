Al via le iscrizioni per i corsi di cinema e di teatro dell’associazione “I Due Volti della Luna”

Al via a Sant’Arsenio le iscrizioni ai corsi di teatro, di cinema, di musica e di canto che si svolgeranno presso il Teatro “G.Amabile”.

Il corso di teatro verterà soprattutto sull’interpretazione, arte scenica e scrittura teatrale e il direttore artistico è Raffaele Esposito.

Sarà poi realizzato un laboratorio per la messa in scena di un musical per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Il corso di cinema verterà sulla scrittura cinematografica e sarà realizzato anche un corso di preparazione per casting cinematografici. Saranno infine attuati dei corsi di propedeutica al canto per bambini dai 4 ai 10 anni.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione “I Due Volti della Luna”, in collaborazione con l’A. & S. Events Sant’Arsenio e con il patrocinio del Comune di Sant’Arsenio.

Gli ammessi alle diverse categorie, durante il percorso formativo, che avrà la durata di un anno, beneficeranno di incontri e stage con professionisti del settore.

Per informazioni contattare Vittoria al 329 4788383, Angela al 333 3863444 e Gerardo 329 4059204.

– Miriam Mangieri –