Al via domani a Sapri “La Cicca che Premia” per la tutela dell’ambiente

Prenderà il via domani, domenica 14 luglio, a Sapri, l’iniziativa “La Cicca che Premia”.

In tutto il periodo estivo le persone che riempiranno una bottiglietta di plastica da mezzo litro con cicche di sigaretta trovate in giro e che la consegneranno presso l’Infopoint della Pro Loco ubicato sul Lungomare Italia potranno vincere tantissimi premi.

L’iniziativa è sostenuta dalla Pro Loco di Sapri in sinergia con l’Associazione Unione Commercianti Sapresi e con il Patrocinio del Comune di Sapri e di Legambiente Campania.

Scopo di questa pratica è la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del bene pubblico.

“Si tratta – spiegano i membri dell’Unione Commercianti Sapresi – di una buona pratica per la tutela del nostro territorio. Un chiaro messaggio di civiltà e rispetto per il mare e la spiaggia che si accentua con il coinvolgimento delle attività commerciali associate con più di 250 premi messi a disposizione per questa lodevole iniziativa”.

– Claudia Monaco –