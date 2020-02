Al Magic Hotel di Atena Lucana domani terzo appuntamento di “LunedìVini”

Il Magic Hotel di Atena Lucana tornerà domani, lunedì 10 febbraio, con “LunedìVini”.

L’evento enogastronomico prevede la degustazione di vini per gli appassionati. Un vero e proprio viaggio che sarà raccontato da un responsabile delle cantine vinicole in degustazione.

Il terzo e penultimo appuntamento vedrà protagoniste le Cantine San Marzano per la Puglia, le Cantine Puiatti per il Friuli Venezia Giulia e Cantine Bertani per il Veneto.

Si inizierà con il Tramari rosè pugliese per salire al Nord e degustare la Ribolla Gialla della Cantina Puiatti e per finire il Valpolicella di Ripasso ed il Recioto della Valpolicella della Cantina Bertani. Il percorso sarà raccontato da Fabrizio Barra.

Ad accompagnare la degustazione saranno gli assaggi proposti dalle cucine del Magic Hotel.

L’evento è a numero chiuso e bisogna prenotarsi allo 0975/71292 o inviare un messaggio su facebook al Magic Hotel.

– Claudia Monaco –

