Per i bimbi è ormai tempo di rientrare a scuola e il Centro Ottico La Padula di Atena Lucana mette a disposizione importanti sconti per proteggere la vista dei più piccoli.

Per controllare la gradazione degli occhiali dei bambini o verificare montatura e lenti, il Centro Ottico La Padula offre la possibilità di un controllo gratuito e un’esclusiva iniziativa per la migliore soluzione protettiva che soddisferà anche i genitori.

Se si opterà per una coppia di lenti antiriflesso junior sarà possibile uno sconto del 100% su una seconda coppia di lenti junior e, entro 15 mesi, uno sconto del 50% su un’altra coppia di lenti antiriflesso junior.

Per scoprire le diverse tipologie di lenti personalizzate per ogni esigenza visiva e prenotare la visita gratuita sarà possibile chiedere maggiori informazioni al Centro Ottico La Padula in Via Nazionale Maglianello ad Atena Lucana o contattare lo 0975/511163.

