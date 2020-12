Ai piedi della Torre di Satriano a Tito attivato l’Albero di Natale più grande della Basilicata

E’ stato attivato per il diciassettesimo anno consecutivo l’albero di Natale più grande della Basilicata, ai piedi della Torre di Satriano di Lucania a Tito. Grande soddisfazione da parte dei volontari dell’Associazione Anspi di Tito, che ogni anno curano il progetto, e del Comune di Tito, che come sempre patrocina l’iniziativa.

Una manifestazione non in presenza, a causa delle restrizioni dovute ai contagi da Covid-19. L’illuminazione dell’immenso albero è avvenuta a seguito di una tele-attivazione fatta dai volontari dell’Anspi proprio ai piedi della torre, il tutto trasmesso in diretta streaming.

8000 le luci accese, che disegnano circa i 1700 metri di albero realizzato attraversi impianti luminari e con il supporto di 460 pali che reggono le migliaia di lampadine. L’Albero di Natale più grande della Basilicata è alto 290 metri ed è largo 240. 15 i volontari che hanno lavorato un mese per la sua realizzazione.

In diretta streaming sui canali ufficiali del Comune gli interventi del sindaco, Graziano Scavone, e del vicesindaco Fabio Laurino. In particolare, gli amministratori hanno ringraziato l’Anspi per l’impegno ed hanno augurato che l’accensione di questo albero diventi un segnale di speranza e di rinascita per il nuovo anno.

Tra gli ospiti on line anche Francesco Ragnacci, rappresentante del comitato dell’Albero di Natale più grande del mondo che si realizza a Gubbio, il presidente dell’Anspi Giuseppe Palazzo, che ha spiegato tutte le caratteristiche tecniche, ed alcuni volontari.

E’ stato proprio il presidente Palazzo ad attivare l’albero a distanza con un telecomando: attivazione riuscita al primo tentativo, seguita dall’applauso e dalla soddisfazione di alcuni dei volontari presenti sotto la Torre. L’albero è ben visibile per chi percorre il raccordo autostradale Sicignano-Potenza e da buona parte del territorio del Marmo-Platano. Verrà acceso ogni giorno, dalle ore 17.00 all’una di notte: dal 1° gennaio sarà visibile sulla sagoma illuminata il cambio dell’anno, con il numero 2021.

– Claudio Buono –