Agropoli: da domani in esposizione il noto quadro sul “Miracolo delle mele” di San Francesco

Ad Agropoli, presso il Castello Angioino Aragonese (Sale nuove), sarà in esposizione il quadro “Miracolo di San Francesco ad Agropoli”. La Soprintendenza Archeologica per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone ha dato il nulla osta per poter esporre il quadro, detto anche “Miracolo delle Mele”, presso l’antico maniero.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni dalla “presenza” di Frate Francesco ad Agropoli e dall’incontro con San Daniele Fasanella. Il quadro, attribuito al pittore calabrese Angelo Galtieri da Mormanno (anno 1725), è conservato nel refettorio del Convento dei Frati Minori Cappuccini “S. Daniele” a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza e testimonia la “presenza” di San Francesco ad Agropoli.

L’inaugurazione della mostra è prevista per domani, mercoledì 21 agosto, alle ore 20.00. Dopo i saluti del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, del sindaco di Capaccio Paestum nonché presidente onorario dell’Associazione Spirito Francescano, Franco Alfieri, e del consigliere delegato alla Cultura, Francesco Crispino, interverranno Padre Pietro Ammendola, ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini di Calabria, Padre Giuseppe Iandiorio, ministro provinciale dei Frati minori della Provincia Salernitano-Lucana, Padre Valentino Incampo, ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini della Provincia Salernitano-Lucana, Mario Pagano, dirigente della Soprintendenza Archeologica BAP per Catanzaro, Cosenza e Crotone. Seguiranno anche gli interventi di don Carlo Pisani, parroco della Chiesa SS. Pietro e Paolo e presidente del “Comitato delle celebrazioni”, Germano Rizzo, presidente dell’Associazione Spirito Francescano, Antonello Arundine, Padre guardiano del Convento di San Francesco del Cilento, Antonio Capano, responsabile culturale Associazione Spirito Francescano.

La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre. Nella sala adiacente a quella nella quale verrà esposto il quadro “Miracolo di San Francesco ad Agropoli” sarà presentata la mostra grafica di Rosa Cianculli sulla presenza di Frate Francesco ad Agropoli.

– Chiara Di Miele –