Agricoltura Eubiotica. A Padula il 1° giugno la presentazione della nascita di BIOTIPIC

Parte dal cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni la sfida italiana destinata ad alzare l’asticella della qualità nell’utilizzo quotidiano di prodotti benefici per l’organismo. “Oltre il Biologico” lo slogan che accompagna la nascita di BIOTIPIC, nuova necessaria frontiera nella battaglia per salvaguardare allo stesso tempo la salute e l’ambiente, e che trova nell’Eubiotica (la Scienza del Vivere Bene) i principi fondanti da applicare nella vita di tutti i giorni.

L’intento dei promotori è quello di creare una nuova cultura che incentivi l’utilizzo di prodotti naturali e non realizzati dall’industria chimica, per un’alimentazione più sana e consapevole. Promuovendo allo stesso tempo nuove idee di sviluppo agricolo e un ambiente più adatto all’uomo. Per farlo saranno utilizzati strumenti all’avanguardia: Agricoltura Eubiotica, e-commerce e G.A.S. (gruppi di acquisto solidale).

Tutti i dettagli del progetto BIOTIPIC saranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa in programma sabato 1° giugno a Padula, nella Certosa di San Lorenzo, con inizio alle ore 10.30 presso l’aula consiliare della Comunità Montana Vallo di Diano.

Ad aprire l’incontro di presentazione di BIOTIPIC saranno i saluti di Raffaele Accetta, presidente dell’Ente Montano Valdianese, di Attilio Romano, presidente del GAL Vallo di Diano, e di Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. A seguire gli interventi di Nicola Ammaccapane, amministratore della Cooperativa Sociale Biotipic.it, Corrado Caputi, responsabile regionale settore Agricoltura progetto COEMM, Annalisa Guerini, biologa e titolare di KIMICONTROL di Firenze, Luigi Montano, Uroandrologo dell’ASL Salerno e Coordinatore Nazionale del Progetto EcoFoodFertility, e Riccardo Marmo, primario di Gastroenterologia presso l’Ospedale “Luigi Curto” di Polla e presidente dell’Associazione SANI.

– Paola Federico –