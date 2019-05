Compie dieci anni l’Associazione Volontari Protezione Civile Vietri di Potenza. Il

gruppo, autonomo e non legato ad alcuna organizzazione se non al Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile, ha organizzato un’iniziativa in programma domani, sabato 25 maggio a partire dalle ore 19.15 presso la Sala Convegni in viale Tracciolino per raccontare quanto fatto in questo decennio.

L’associazione è nata a maggio del 2009. La prima uscita è datata 3 maggio 2009, in occasione dei festeggiamenti del Patrono, Sant’Anselmo Martire. Poi le pratiche da portare avanti e l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. A fine 2009 l’iscrizione alle Organizzazioni di Protezione Civile del Dipartimento Nazionale. Man mano è diventata sempre più punto di riferimento per la comunità, intervenendo in qualsiasi calamità, anche in altre regioni (come a Carpi nel post sisma) e in altri comuni lucani. Importante è l’apporto che i volontari offrono al sistema di Antincendio Boschivo della Regione Basilicata, ma anche in materia di collaborazione con il mondo scolastico, con gli Enti, le istituzioni militari e civili e con i bambini. L’associazione in dieci anni, partita da

zero, si è dotata di un buon parco mezzi e lavora costantemente anche nel campo della formazione.

Sabato 25, insieme al presidente Claudio Buono e al sindaco Christian Giordano, al tavolo dei relatori ci sarà anche il Tenente Lorenzo Renna, attuale Comandante della Polizia Locale di

Torchiarolo, nel Brindisino, che dieci anni fa diede un importante supporto alla nascita del

gruppo. Saranno presenti i volontari, rappresentanti delle istituzioni e tutti coloro che hanno fatto

parte dell’Associazione e hanno dato e continuano a dare un supporto al gruppo di volontari.

– Chiara Di Miele –