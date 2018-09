A Savoia di Lucania l’Azienda Sanitaria discute della salute delle donne in menopausa

Nell’ambito del progetto “Menopausa e dintorni: Incontriamoci e parliamone”, l’UOSD Consultorio Potenza organizza per oggi alle ore 15.00 un incontro pubblico a Savoia di Lucania, con la collaborazione della Ginecologa Consultoriale, la dottoressa Brigida De Santis, che sarà a disposizione delle donne che parteciperanno.

L’incontro si terrà presso l’ex chiesa di San Rocco. La salute della donna in menopausa, infatti, rappresenta un obiettivo sempre più crescente per molteplici fattori quali un nuovo concetto di salute intesa come benessere.

L’U.O.S.D. Consultorio Potenza ha messo in atto molteplici azioni in un’ottica di genere che rientrano nel progetto in questione rivolto alle donne che si trovano nella fascia di età perimenopausale. L’obiettivo è la promozione delle strategie da adottare per stare in buona salute e prevenire le complicanze che possono essere causate dalla modificata produzione ormonale propria di questa fase della vita delle donne e da un inappropriato stile di vita.

Per avere maggiori informazioni sulle attività dei consultori familiari è possibile visitare sul sito web dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza la pagina dedicata alle attività consultoriali dei Distretti Sanitari di Potenza e Villa d’Agri.

– Miriam Mangieri –