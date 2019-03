A Potenza l’insediamento ufficiale del nuovo Prefetto Annunziato Vardè

Si è insediato il nuovo Prefetto di Potenza Annunziato Vardè che sostituirà Giovanna Cagliostro.

Il Prefetto si è recato a salutare l’Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo Mons. Salvatore Ligorio, il Presidente della Corte di Appello Rosa Patrizia Sinisi, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello Armando D’Alterio, il Presidente del Tribunale Catello Marano, il Procuratore della Repubblica Francesco Curcio ed il Presidente della Provincia Rocco Guarino.

Nella mattinata di oggi saluterà, nella sede del Municipio, il Sindaco di Potenza Dario De Luca.

Annunziato Vardè, 59 anni, è stato nominato Prefetto il 3 agosto 2011 ed è nato a Nicotera (provincia di Vibo Valentia). Coniugato, si è laureato in Giurisprudenza, con lode, il 13 aprile 1984 presso l’Università degli Studi di Firenze e, subito dopo, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno nel dicembre del 1987, viene destinato alla Prefettura di Alessandria. Il 5 aprile 1990 è trasferito presso la Prefettura di Catanzaro dove viene assegnato all’Ufficio di Gabinetto mentre il 6 novembre 1995 assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Vibo Valentia nell’ambito della quale successivamente svolge anche l’incarico di dirigente dell’Area I.

Tra i diversi incarichi prestigiosi, Vardè ha ricoperto quello di Commissario Straordinario per l’individuazione e la realizzazione delle discariche in provincia di Napoli e, successivamente, anche in quella di Salerno.

Dal 5 novembre 2012 al 10 gennaio 2016 ha svolto le funzioni di Prefetto nella Provincia di Ragusa dove, tra l’altro, ha coordinato i servizi di soccorso e prima accoglienza di circa 50mila migranti sbarcati nel porto di Pozzallo, nell’ambito delle operazioni “Mare Nostrum” e “Triton”.

Dall’11 gennaio 2016 al 28 maggio 2017 è stato Prefetto della provincia di Brindisi. Prima di arrivare a Potenza è stato Prefetto di Brescia.

L’ormai ex Prefetto Cagliostro è stata invece chiamata al nuovo ruolo di Commissario dello Stato per la Regione Sicilia a Palermo.

– Claudia Monaco –