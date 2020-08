A Pontecagnano parte la campagna di informazione rivolta ai cittadini sulla balneabilità delle acque

Parte la campagna di informazione dei dati Arpac sulle acque di balneazione a Pontecagnano.

L’Amministrazione Lanzara ha deciso di divulgare i numeri trasmessi dall’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale della Campania sulle condizioni di mari e fiumi del territorio. Il report sarà pubblicato su un tabellone presente in Piazza Sabbato e reso noto sui canali social dell’ente.

Un’iniziativa che punta ad intessere con i cittadini un dialogo sempre più concreto e costruttivo su un tema particolarmente avvertito.

“Il Comune ha attivato un confronto costante con i tecnici che raccolgono e diramano i dati delle acque a Pontecagnano Faiano. Sistematicamente siamo aggiornati sul loro stato da un punto di vista microbiologico e sulle misure da adottare per fronteggiare gli eventuali problemi. Comunicare i risultati delle analisi significa mettere gli abitanti in condizione di sapere il reale stato delle cose. L’Amministrazione in generale e l’Assessorato al ramo in particolare sono sempre al fianco dei cittadini, soprattutto per contrastare fenomeni che ledano alla loro salute ed al loro benessere”, ha commentato il delegato all’Ambiente Carmine Spina.

“Lavorare in trasparenza, coinvolgendo la comunità su questioni importanti e decisive come quella che attiene allo stato delle acque – dichiara il Sindaco Lanzara – significa riconoscere il ruolo centrale dei cittadini, che hanno il diritto di essere documentati su ogni questione. Ovviamente la risoluzione delle condizioni di mari e fiumi non è immediata ed esiste a Pontecagnano Faiano ormai da decenni. Tuttavia, un’Amministrazione che si è sempre dichiarata ambientalista non può non farsi carico di compiere grandi forzi per arginare un’annosa questione. Gradualmente, con l’iuto di tutti gli attori coinvolti, saremo in grado di godere di acque più pulite e dunque accessibili. Non ci fermeremo neanche dinnanzi a questo ostacolo“.

– Claudia Monaco –