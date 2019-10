A Polla oggi si presenta “Il Dono” di Alfonso Ferraioli sulla donazione degli organi

Oggi pomeriggio alle ore 16,30 presso la sede dell’Università Popolare della Terza Età a Polla, nell’edificio della Biblioteca Comunale “Don Milani”, sarà presentato il libro “Il Dono” dell’autore Alfonso Ferraioli.

Sarà una giornata all’insegna della sensibilizzazione rispetto al tema della donazione degli organi, che continua ad essere considerato un tabù, un argomento del quale si parla poco e malvolentieri. L’evento prenderà il via con l’incontro dal titolo “In cammino verso la responsabilità della vita”, grazie all’esperienza personale di Alfonso Ferraioli autore del libro autobiografico “Il Dono”.

Già fondatore della compagnia teatrale “La magnifica gente do’ sud” di Mercato San Severino, Ferraioli sta divulgando in vari incontri la sua dedizione alla sensibilizzazione verso le donazioni degli organi, analizzando l’importante problematica attraverso il suo libro, perché “chi salva una vita salva il mondo intero”.

Oggi pomeriggio a Polla sarà fatto il punto sulla situazione dei trapianti in Italia e nello specifico in Campania e ci saranno diverse testimonianze di persone che hanno deciso di raccontare le loro esperienze personali per far conoscere la felicità che può derivare dal gesto delle donazioni.

– Antonella D’Alto –