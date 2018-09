A Marina di Camerota le riprese del film “Il Ladro di giorni” con protagonista Riccardo Scamarcio

Sono iniziate a Marina di Camerota, la “Perla del Cilento”, le riprese de “Il Ladro di giorni”, il nuovo film di Guido Lombardi, giovane e talentuoso regista cinematografico e sceneggiatore, vincitore nel 2011 del Leone del futuro–Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” con il film “Là-bas – Educazione criminale”. Lo stesso regista ha descritto e voluto questi luoghi nel suo film, non solo per la loro evidente bellezza paesaggistica e naturalistica, ma anche per un valore affettivo legato ai suoi ricordi d’infanzia.

L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Scarpitta, ha da subito accolto con entusiasmo il progetto prodotto dalla Bronx Film in collaborazione con la Indigo Film, che vede protagonista l’attore Riccardo Scamarcio. La troupe, il cast e le maestranze saranno impegnati nel borgo marinaro cilentano per due settimane per le riprese del film che prevede la partecipazione di un centinaio di residenti come comparse.

Il film gode del Patrocinio del Comune di Camerota a testimonianza della calorosa accoglienza e collaborazione che, sin dai primi incontri per illustrare il progetto, l’amministrazione comunale ha messo in pratica. Il sindaco Scarpitta si dichiara molto contento della scelta da parte della produzione di girare il film con lo scenario di Marina di Camerota: “Credo molto nella grande forza del cinema, le riprese di un film aiutano a veicolare l’immagine per quella spinta turistica che è fondamentale non solo per il nostro Comune ma per l’intero Cilento“.

“Inoltre – aggiunge – queste due settimane di riprese danno un’ulteriore boccata di ossigeno per la nostra economia e contribuiscono senza dubbio ad allungare la stagione estiva, aiutati anche dalle ottimali condizioni meteo che questo settembre ci sta regalando“.

Ad affiancare la produzione per tutto il periodo di scelta e preparazione delle scene, è stata ed è l’Assessore alla Cultura del Comune di Camerota Teresa Esposito che da subito ha profuso tutto il suo impegno per la buona riuscita delle riprese: “Siamo emozionati e soddisfatti per la scelta fatta dalla Indigo film a favore del nostro borgo marinaro, perché quello che è sempre stato il nostro intento è di mostrare al mondo Marina di Camerota non solo per la bellezza della nostra costa ma per l’intero territorio. Inoltre, ospitare un attore del calibro di Riccardo Scamarcio non può far altro che accrescere l’interesse verso il nostro territorio. Auspichiamo che questo film possa essere per noi l’opportunità che è stato Benvenuti al Sud per Castellabate“.

– Paola Federico –