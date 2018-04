70 anni dalle elezioni del 1948. Il 21 aprile a Sala Consilina Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide

Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide De Gasperi, sarà ospite sabato 21 aprile a Sala Consilina.

L’evento, vuole celebrare nel modo più adeguato il 70° anniversario delle elezioni del 1948. Il 18 aprile di 70 anni fa, infatti, segnò il destino dell’Italia e non solo: le elezioni italiane furono spartiacque per decidere il posizionamento italiano nella disputa tra Est (Russia) e Ovest (Stati Uniti). E protagonista di quel fondamentale momento storico fu proprio Alcide De Gasperi.

Nel 1948 l’Italia era una giovane democrazia alla prova delle prime elezioni politiche del dopoguerra. In campo furono da un lato le forze di sinistra, in particolare il Partito Comunista e il Partito Socialista alleati nel Fronte Popolare; dall’altro la Democrazia Cristiana con i suoi alleati, che ebbe anche l’appoggio di Papa Pio XII e dei Comitati Civici. Si trattava di scegliere la collocazione internazionale dell’Italia in un mondo che si era diviso, e nel quale aveva avuto inizio la Guerra Fredda. Il voto si svolse in modo regolare, con l’affluenza record del 92%, e la DC vinse nettamente, con il 48,5% dei consensi, contro il 31% di Comunisti e Socialisti uniti.

“Mio padre – ha detto Maria Romana De Gasperi, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta – era abbastanza tranquillo: aveva girato quasi tutte le città italiane, dove la gente fermava la sua auto e gli chiedeva di scendere per sentirlo parlare. Certo, pensava di ottenere un buon risultato, ma non di quelle proporzioni”.

Per ricordare questa pietra miliare della democrazia e della storia italiana, e per raccontare aneddoti e momenti, pubblici e anche privati, di papà Alcide, Maria Romana De Gasperi sarà a Sala Consilina alle ore 18 presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini. Nell’occasione sarà presentato il libro “Verso la Giustizia Sociale. Le Ragioni di Alcide De Gasperi”, scritto da Remo Roncati.

“Siamo davvero orgogliosi – ha commentato l’assessore alla Cultura Gelsomina Lombardi – di poter ospitare a Sala Consilina Maria Romana De Gasperi, proprio in occasione del 70° anniversario delle elezioni del 1948, e di poter nel contempo presentare il libro di Remo Roncati. Alcide De Gasperi fu lo statista politico italiano che, profondamente legato alla fede cattolica, consacrò la sua vita politica all’affermazione della giustizia sociale, all’elevazione morale, culturale ed economica dei lavoratori, alla ricerca di una diffusa solidarietà fra classi sociali. Un tema che, a 70 anni di distanza dal 1948, è tornato oggi di strettissima attualità, come hanno dimostrato le recenti elezioni politiche”.

– Claudia Monaco –