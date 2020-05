11 nuovi casi positivi di Coronavirus in Basilica. La task force regionale ha comunicato che in tutta la giornata di ieri, 30 aprile, sono stati effettuati 495 test per l’infezione da Covid-19.

I comuni di residenza dei casi positivi accertati sono: Moliterno, Tramutola, Marsicovetere (4 casi), Marsico Nuovo, Roccanova, Cersosimo, Senise, Irsina.

Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 193 su un totale di 13.269 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano 192, ai quali si sommano gli 11 nuovi casi e si sottraggono 10 guarigioni di cui un paziente di Gioia del Colle in isolamento in Basilicata.

Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 53, così suddivisi: all’ospedale “San Carlo” di Potenza 14 sono in malattie infettive e 8 in pneumologia; all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera 27 sono in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 140.

I test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalla persona risultata positiva.

